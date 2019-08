Heinrich Hamann. Krótka historia bezkarnej niemieckiej bestii

Krzysiek 27.8.19 20:18

Do reszty oszalał z nienawiści! "Ratzinger morderca Polaków"?!… Co on plecie?

Biedny człowiek ten Keller-Krawczyk. Ale nawet on jest jawnym dowodem Bożego Miłosierdzia i Bożej cierpliwości. Bo gdyby nie one, to by go już dawno ziemia pochłonęła!