Hal Brands: Czy NATO jest w stanie obronić państwa bałtyckie?

"Wzrost napięcia pomiędzy Rosją a Zachodem w ciągu ostatnich pięciu lat ujawnił podstawowy problem: NATO nie ma zdolności do powstrzymania rosyjskich sił przed szybkim zajęciem terytoriów Estonii, Łotwy i Litwy. Rosyjscy najeźdźcy znaleźliby się u bram stolic państw bałtyckich w ciągu dwóch lub trzech dni, zaś stacjonujące tam siły Sojuszu zostałyby zniszczone lub wyparte. NATO w odpowiedzi mogłoby się zmobilizować do dłuższej wojny mającej na celu wyzwolenie państw bałtyckich, ale wymagałoby to krwawej i niebezpiecznej kampanii wojskowej. Co niezwykle ważne, kampania taka wymagałaby uderzenia w określone cele – takie jak systemy obrony powietrznej zlokalizowane na terytorium Rosji, a także zduszenia rosyjskiej artylerii, rakiet krótkiego zasięgu oraz innych zdolności w Obwodzie Kaliningradzkim, położonym już za liniami frontu NATO" - pisze.



Publicysta wskazuje trzy warianty. Pierwszy, to odpuszczenie państw bałtyckich Rosji. To jednak doprowadziłoby do likwidacji NATO jako takiego i upadku wiarygodności Stanów Zjednoczonych jako sojusznika. Drugi to zastosowanie ograniczonego ataku nuklearnego przeciw rosyjskim siłom dokonującym inwazji. Byłby to etap pośredni między konfliktem konwencjonalnym a powszechną wojną nuklearną. Trzeci, zdaniem Brandsa najlepszy, to wzmocnienie sił konwencjonalnych na zagrożonym terenie. To właśnie ich słabość stwarza ryzyko wykorzystania broni nuklearnej. Według Brandsa potrzeba byłoby ok. 30 tys. żołnierzy (7-8 brygad), aby znacząco utrudnić Moskwie możliwość aneksji państw bałtyckich. Obecnie na terenie Europy Wschodniej znajduje się tylko jedna brygada USA.