Guy Verhofstadt bez immunitetu? Chodzi o sprawę karną ws. polskich ''neonazistów'' i ''faszystów''

Zażalenie na to postanowienie złożyli prawnicy Ordo Iuris zarzucając m.in. naruszenie szeregu przepisów regulaminu Parlamentu Europejskiego oraz wskazując na zablokowanie oskarżycielowi prawa do sądu. Sąd Okręgowy w Warszawie w całości przychylił się do zażalenia i uchylił postanowienie Sądu Rejonowego, wskazując, iż ma on obowiązek wystąpienia do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego w celu rozpoczęcia procedury uchylenia belgijskiemu politykowi chroniącego go immunitetu.