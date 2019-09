Grzegorz Schetyna odlatuje na Maderę

Bezpośrednie skojarzenia, jakie nasuwają się po decyzji przewodniczącego Schetyny, który postanowił zejść z placu boju w szczytowym momencie walki wyborczej, próbując przy okazji przypodobać się na siłę części elektoratu są dwa: pierwsze to potajemny wyjazd na Maderę przewodniczącego Nowoczesnej Ryszarda Petru podczas sejmowego puczu w grudniu 2016 r. z tą różnicą, że lider PO usuwa się w świetle kamer; drugie to usilna próba przypodobania się wyborcom antysystemowym, jaką podjął w 2015 r. prezydent Komorowski ogłaszając referendum m.in. w sprawie JOW’ów, następnego dnia po tym, gdy Paweł Kukiz uzyskał poparcie na poziomie 21%. Pierwszy opisany powyżej przypadek zostanie zapamiętany jako symbol dezercji politycznej, drugi jako symbol politycznego kunktatorstwa. Skutki wyborcze dla Platformy Obywatelskiej po ostatnich decyzjach jej szefa mogą okazać się podobne do tych, jakie spotkały panów Petru i Komorowskiego.