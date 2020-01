Grodzki zabrał głos: Nigdy nie brałem łapówek. Byłem pionierem tego, żeby zwalczać łapówkarstwo

„Nigdy nie brałem łapówek. Jeżeli dostawałem bombonierkę, kwiaty i pan to uzna za łapówkę, to tak, natomiast nigdy nie brałem pieniędzy ani nie uzależniałem wykonania jakiejkolwiek czynności od wpłaty pieniędzy” - przekonuje marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

W rozmowie z „Rzeczpospolitą” Grodzki w dużej mierze powtarza to, co mówił w ubiegłym tygodniu w trakcie konferencji prasowej. Teraz stwierdza także:

„Otrzymanie kwiatów po operacji nie jest korupcją, ale domaganie się pieniędzy przed leczeniem jest korupcją. Boli mnie to szczególnie, ponieważ słynąłem z tego, że byłem jednym z pionierów tego, żeby zwalczać łapówkarstwo”.

Tymczasem Prokuratura Regionalna w Szczecinie wraz z CBA prowadzi śledztwo w sprawie rzekomej korupcji w szpitalu w Szczecinie. Biuro zaapelowało też przed kilkoma dniami, aby ewentualni świadkowie zgłaszali się do organów ścigania. Do tej pory CBA przesłuchało pięć osób, prokuratura co najmniej kilka.