Grodzki wytoczył proces prof. Agnieszce Popieli. Ona pierwsza pisała o łapówkach

Durczykiewicz 20.2.20 9:29

No właśnie na tym polega łapówkarstwo, że to się dzieje tak mimochodem - nikt nic nie mówi wprost, ale wszyscy wiedzą że tak jest że trzeba dać i koniec...a dowód jest taki, że pan Grodzki vel koperta brał te pieniądze. Gdyby ich nie brał, to by wezwał policję na taką propozycję, a wg tej pani pan ordynator pieniądze wziął...