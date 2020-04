Grodzki: To farsa! – Senat ‘staranuje’ wybory 10 maja?

Iza 29.4.20 14:54

Data wyborów jest znana od dawna, wiadomo że muszą się odbyć, więc po co te głupie dyskusje, co za różnica czy odbierzesz kartę do głosowania w lokalu czy ze skrzynki pocztowej? wszystko inne pozostaje bez zmian, komisja wyborcza sprawdza dane głosującego, odhacza na liście i wrzuca do urny zaklejoną kopertę z głosem, po czym komisja liczy głosy. Takie trudne? U Niemców taką zmianę w sposobie głosowania wprowadzono między I i II turą wyborów i nikt słowem nie pisnął że coś nie halo. A nasza opętana opozycja ze wszystkiego robi cyrk, zabójcze koperty i inne wydumane niebezpieczeństwa, zamiast pomóc, usprawnić, zadziałać żeby było sprawniej to tylko biadoli i donosi