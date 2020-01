Gazprom uniknął ogromnych strat. Porozumienie z Ukrainą

W 2018 roku arbitraż wydał orzeczenie, zgodnie z którym – po uregulowaniu wzajemnych pretensji – ostatecznie to Gazprom powinien wypłacić 2,9 mld dolarów Naftohazowi. Pieniądze już wpłynęły na konta Naftohazu. Już wcześniej Ukraińcy poprzez europejskie sądy zdołali odzyskać od Gazpromu ok. 2 mld dolarów. Rosjanie nawet nie kryją, że to porozumienie uważają za swój wielki sukces. Wicepremier Dmitrij Kozak stwierdził, że 2,9 mld dolarów dla Ukraińców to „kropla w morzu” w porównaniu za innymi potencjalnymi ryzykami. Przyznał mu rację minister Nowak, mówiąc, że spory sądowe z Ukrainą trwałyby latami, narażały aktywa Gazpromu w różnych krajach i mogły się skończyć wieloma miliardami strat.