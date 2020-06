Ruska smuta: Gazprom stracił na Ukrainie 3 mld USD

16.6.20 17:11

Pedał też człowiek, oczywiście lgbt uważam za najbardziej chora ideologię jaka do tej pory wymyslili kretyni tego świata. Co do was, wy nie jesteście żadni narodowcy, dostaliście się do koryta to cisza i o marszu niepodległości i o Bogu, Honorze i Ojczyźnie teraz tylko subwencje partyjne liczycie i co dostaniecie za poparcie twórcy karty lgbt- trzaskosia. Wy mam oczywiście na myśli zydow: Braun, Mikke, Berkowitz , reszta to zmanipulowani statyści