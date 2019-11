Francuski łącznik. Macron zacieśnia więzi z Kremlem

Jestem z Białegostoku 13.11.19 20:35

Taki francuzki prezydent to dla Putina jest jak złoto. U nas tez było kilku takich. Dzięki Bogu ten etap mamy już za sobą. Makaron i tak drugiej kadencji nie dostanie. Co innego Putin, ten to moze będzie dozywotnio. Bo jak śpiewają w piisence dzieci sowieckie,, putin da będzie słońce...