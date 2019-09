Franciszek mówi do Ukraińców, ale... upomina Niemców?

“ Istnieje dziś pewne niebezpieczeństwo. Sądzi się, że proces synodalny czy postawa synodalności polega na badaniu opinii, aby wiedzieć, co kto myśli, a potem spotkać się i dojść do porozumienia – mówił Ojciec Święty. – Nie, synod nie jest parlamentem! Trzeba się wypowiedzieć, dyskutować tak jak zawsze, ale nie jest to parlament! Synod nie jest dochodzeniem do porozumienia, jak w polityce: ja ci dam to, a ty mi dasz tamto. Nie. Synod nie polega na prowadzeniu badań socjologicznych, jak niektórzy sądzą: «Zobaczymy, poprosimy grupę świeckich, aby przeprowadziła badania, czy mamy zmienić to i tamto». Wy oczywiście musicie wiedzieć, co myślą u was świeccy, ale tu nie chodzi o badania. Tu chodzi o coś innego. Jeśli nie ma Ducha Świętego, nie ma synodu. Jeśli Duch Święty nie jest obecny, nie ma synodalności, więcej, nie ma Kościoła, tożsamości Kościoła. A na czym polega tożsamość Kościoła? Św. Paweł VI powiedział to jasno: powołaniem, więcej, tożsamością Kościoła jest ewangelizacja" (https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2019-09/papiez-franciszek-droga-synodalna-nie-parlament.html)