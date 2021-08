Formalności stało się zadość. Prezydent oficjalnie odwołał Gowina

Rzecznik prezydenta Błażej Spychalski poinformował na Twitterze, że prezydent Andrzej Duda odwołał dziś Jarosława Gowin z funkcji wicepremiera oraz ministra rozwoju, pracy i technologii.

Prezydent RP @AndrzejDuda na wniosek Prezesa RM @MorawieckiM odwołał z funkcji Wiceprezesa RM Ministra Rozwoju, Pracy i Technologi @Jaroslaw_Gowin — Błażej Spychalski (@spychalski_b) August 11, 2021

Wczoraj wniosek o odwołanie Jarosława Gowina z zajmowanych przez niego stanowisk w rządzie do prezydenta skierował premier Mateusz Morawiecki. Stało się tak, ponieważ Jarosław Gowin od dawna publicznie krytykował program Zjednoczonej Prawicy nazwany Polskim Ładem.

W odpowiedzi na dymisję zarząd Porozumienia ogłosił dziś opuszczenie Zjednoczonej Prawicy. Już dziś jednak 5 posłów Porozumienia zagłosowało za wprowadzeniem do porządku obrad Sejmu krytykowanego przez Jarosława Gowina projektu nowelizacji ustawy medialnej. Byli to: Marcin Ociepa, Grzegorz Piechowiak, Wojciech Murdzek, Anna Dąbrowska-Banaszek i Mieczysław Baszko. Wszystko wskazuje więc na to, że jedynie niewielka część posłów Porozumienia razem z Jarosławem Gowinem opuści klub Prawa i Sprawiedliwości.

kak/Twitter, PAP