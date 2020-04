Europosłowie PiS żądają rewizji priorytetów KE w związku z pandemią COVID-19

Ali Baba 25.4.20 14:55

Właśnie ten wpis znamionuje monotonię, jaką wytwarza włączony"Agregat." Zawsze to samo, bez sensu, jednakowo rytmicznie i głośno, bo taka jest cecha raz włączonego "Agregatu"- aż do wyczerpania się paliwa? A ono po raz kolejny się wyczerpało, kiedy aferalna hołota PO-PSL została odsunięta od władzy w Polsce? Za to część hołoty PO- PSL doszlusowała do lewacko-masońskiej hołoty w PE, i za szkalowanie Polski, "naszą kasę sobie biorą ot tak po prostu, bo im się to po prostu należy"!? Ale oni, okradając przez 8 lat ludzi i Polskę w licznych aferach, w/g "Agregata" tyle "dobrego"uczynili, że po raz kolejny... wybory przegrali !!!