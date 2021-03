Europosłowie chcą sankcji UE dla dyplomatów z Białorusi. Chodzi o wyrzucenie polskich konsulów

Ośmiu europosłów domaga się reakcji Unii Europejskiej na wyrzucenie polskich konsulów z terenu Białorusi. Politycy chcą, aby dyplomatom z Białorusi ograniczono dostęp do Parlamentu Europejskiego.

Pod skierowanym do szefa PE listem podpisali się Anna Fotyga, Witold Waszczykowski, Robert Biedroń oraz europosłowie z Węgier, Francji, Niemiec oraz Hiszpanii.

W liście podkreślono, że Unia Europejska i jej kraje członkowskie są stałym celem propagandy reżimu Łukaszenki, która wzmacniania jest przez ekspertów propagandowych z Rosji.

„Prosimy o te symboliczne, ale ważne kroki będące wyrazem poparcia”

- piszą europosłowie w liście.

Informuje o tym także europoseł Anna Fotyga na swoim twitterze:

W odpowiedzi na wydalenie z Białorusi polskich dyplomatów zwróciliśmy się do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego o ograniczenie dostępu do PE przedstawicielom ambasady Białorusi przy UE. To symboliczny, ale istotny gest solidarności. pic.twitter.com/3cyyBeJlnO