Epidemia a pierwszy piątek miesiąca. Brak możliwości przyjęcia Komunii nie przerywa praktyki pierwszych piątków

Jagoda 3.4.20 0:04

BOGU niech będą dzięki za ten artykuł!



Martwiłam się, że już przerwę I-sze Soboty M-ca!

To już moja ostatnia 5-ta Sobota mca. Nie wiedziałam

jak zrobić, żeby nie przerwać, a szkoda byłoby!



Dla tych, co nie do konca wiedzą, dlaczego jest 5 Sobót Wynagradzających!



Pan Jezus powiedział, że :"....chodzi o 5 rodzajów zniewag, którymi obraża się

Niepokalane Serce Maryi...."

Są to :

1. "Obelgi przeciw Niepokalanemu Poczęciu,

2. Przeciw Jej Dziewictwu,

3. Przeciw Jej Bożemu Macierzynstwu,

4. Obelgi,przez które usiłuje się wpoić w serca

dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść

wobec NIeskalanej Matki Bożej,

5. Bluźnierstwa, które znieważają Maryję w Jej

Świętych Wizerunkach...."

Pan Jezus do tego Nabożeństwa przypisał wiele Łask,

a zwłaszcza, że przybędzie w godzinie śmierci z Łaskami,

potrzebnymi do Zbawienia danej osoby ......!



POLECAM, może się komuś przyda, może zainteresuje

się tym, a dokładne warunki tego Nabożeństwa można

sobie poczytać w sieci....!



Zaznaczam, że nie obchodzi mnie, jeżeli ktoś mimo tego,

co przeczyta, będzie bluźnił! Nie mnie zaszkodzi, jedynie sobie,

bo nie powie, że nie wiedział !