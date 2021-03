Ekstremalna droga krzyżowa - zobacz jak odmienia życie duchowe

Dzisiaj pątnicy wyruszają na Ekstremalną Drogę Krzyżową, w ramach której będą musieli pokonać 40 km w samotności nocą. To duże wyzwanie duchowe. - Ważne nie jest to, kim jesteś, ale kim możesz się stać - tak do podjęcia wyzwania zachęcają organizatorzy EDK.

EDK jest wymagająca. Ważne jest, aby odpowiednio przygotować się do niej psychicznie i fizycznie. Każdy uczestnik startuje indywidualnie i na własną odpowiedzialność. W trakcie marszu musi poradzić sobie z orientacją w terenie (jest możliwe posługiwanie się specjalną aplikacją) oraz zadbać o swoje bezpieczeństwo.

EDK oferuje ponad tysiąc tras w 424 miejscowościach. Jedyne co trzeba zrobić to wybrać jedną z tras, a następnie udać się na start o godzinie wymarszu.

W trakcie drogi konieczne jest zachowanie milczenia.

- EDK nie jest pielgrzymką. Nie ma zabezpieczeń. Każdy walczy sam o wytrwanie na trasie. Ryzykuje. Nie chodzi też o wyjście w jakiejś intencji. Chodzi o przemianę swojego życia. Jeśli pątnik stanie się lepszy, wszyscy na tym zyskają - mówią organizatorzy.

EDK ma być czasem poświęconym wyłącznie na obcowanie z Bogiem. Inicjatywa EDK jest bardzo popularna nie tylko w Polsce, ale również w 24 innych krajach.

jkg/stacja7