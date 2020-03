Dziś w Kościele niedziela 'Ad Gentes'

Z tej okazji swój komunikat wystosował przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, bp Jerzy Mazur. Pisze on, że „Eucharystia umacnia nas w jedności z Chrystusem, buduje Kościół i jest źródłem misji”. Hasło dzisiejszej Niedzieli ma, jak podkreśla hierarcha, „zwrócić uwagę na fakt, że Eucharystia umacnia nas w jedności z Chrystusem, buduje Kościół i jest źródłem misji”. I dodaje: „Eucharystia kończy się zachętą, byśmy z Chrystusem szli do bliźnich, dalekich lub bliskich”. Przypomina, że jesteśmy posłani z Ewangelią do świata, który jeszcze jej nie poznał. Eucharystia: „Jest wezwaniem do dawania świadectwa wierze i miłości oraz do zdobywania serc dla Boga” – pisze hierarcha.