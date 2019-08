,,Dzika reprywatyzacja'': Zatrzymano trzech byłych urzędników

Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie (8 sierpnia 2019 r.) dokonano zatrzymania trzech byłych urzędników Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy: Jakuba R. - byłego Zastępcę Dyrektora BGN, Gertrudę J.-F. - byłą Naczelnik Wydziału Spraw Dekretowych i Związków Wyznaniowych BGN oraz Marka K. - byłego Dyrektora BGN. Zatrzymani po doprowadzaniu do Prokuratury Okręgowej usłyszą zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. Po wykonaniu z ich udziałem czynności procesowych prokurator podejmie decyzję co do stosowania środków zapobiegawczych.