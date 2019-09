Dziennikarz Agory agituje na rzecz polityk POKO

– Póki mamy demokrację, a jeszcze trochę mamy, trzeba korzystać , cieszyć się, potem może nie być okazji, pokazywać co myślimy, czego dla Polski chcemy, dla siebie czego chcemy, demonstrując to na swoich płotach, balkonach, samochodach, na czym kto może. Naprawdę trzeba – mówił publicysta.



Z kolei Aleksandra Gajewska mówiła: „Pan redaktor apelował dziś o to, że mówił nikt się do niego nie zgłosił ja postanowiłam. Choć w wielu kwestiach się różnimy, okazało się że na taki apel zareaguje. Zachęcam, żeby dalej w ten sposób działać”.



– Mamy jeszcze powierzchnię, jeśli jakaś partia z opozycji demokratycznej chciała, to furtka jest do dyspozycji – mówił Żakowski.