Prezydent Duda: Póki starczy mi sił, będę bronił rodziny, nie pozwolę na eksperymenty z użyciem dzieci!

Duda mówiąc o wsparciu dla polskich rodzin przypomniał o zrealizowanych przez niego obietnicach jak np. program 500+. Podkreślił, że polska konstytucja wyraźnie mówi o małżeństwie: „Jest artykuł 18 w polskiej konstytucji, gdzie jest jasno napisane, że rodzina jest pod szczególną opieką ze strony polskiego państwa i pod szczególną ochroną, tak samą jak macierzyństwo, tak samo jak rodzicielstwo, a małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny. Jest napisane? Jest. A kto to podważa, ten chce łamać polską konstytucję”.

Prezydent apelował o uczestnictwo w wyborach i deklarował, że będzie bronić tradycyjnych wartości oraz polskich rodzin. Przywołał postać polskiego, świętego papieża: „Chcę Polski takiej, jaką malował nam kiedyś nasz papież św. Jan Paweł II. Chcę urzeczywistniać Polskę, jakiej konstrukcję zostawił nam papież, i z takimi zadaniami, także wobec naszego członkostwa w UE, jakie on nam zostawił. I ja to wam obiecuję przez następne lata”.

Prezydent mówił też o modernizacji Polski i zbliżającej się wizycie w USA: „Dzisiaj czeka mnie jeszcze wyprawa za wielką wodę, ale znacie to dobrze. Wiem, że znacie to dobrze, bo spotykamy się i w Poroninie, Zakopanem, Nowym Targu, Chicago, i tam są ci sami ludzie. Raz ktoś jest w Chicago, raz tutaj. Jest dla mnie satysfakcją, że nie jest tak, jak dawniej, że jak ktoś wyjechał, to latami go nie było, bo nie można było wrócić, bo nie można było jechać, bo wizy się nie dostawało”. Stwierdził, że zniesieni wiz to wynik dyscypliny i pracowitości Polaków, dzięki której nie muszą już wyjeżdżać do Ameryki w celach zarobkowych.