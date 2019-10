Drożyzna? Kuźmiuk demaskuje kłamstwa PO

W drugiej połowie września przybrało to nawet formę akcji polegającą publikowaniu na portalach internetowych wpisów w których politycy Platformy pokazywali rachunki za zakupy produktów żywnościowych w sklepach, z których ma wynikać, że mamy do czynienia z wyraźnymi podwyżkami cen.

Politycy Platformy pokazywali co kupili za 50 zł i twierdzili, że za tą samą kwotę jeszcze parę miesięcy temu, można było kupić znacznie więcej, a więc obecnie mamy do czynienia z drożyzną, której z jakiś bliżej nie znanych powodów, GUS nie odzwierciedla we wskaźnikach inflacji.

Należy przy tej okazji przypomnieć, że GUS ogłasza wskaźnik inflacji za każdy miesiąc (za sierpień wyniósł on 2,9% w stosunku do sierpnia roku ubiegłego), a więc tylko niewiele odchylał się od celu inflacyjnego, który jest określony przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP) w wysokości 2,5% +/- 1 pkt procentowy.

Skoro wydatki na żywność w tym koszyku to mniej niż 1/4 wszystkich wydatków więc pokazywanie przez polityków Platformy, rachunków za zakup żywności i twierdzenie na tej podstawie, że mamy do czynienia z wyraźnie wyższą inflację niż ogłasza GUS, był mówiąc najoględniej mijaniem się z prawdą.

3. Wczoraj GUS podał wskaźnik inflacji za wrzesień i wyniósł on 2,6% w ujęciu rocznym co oznacza, że inflacja spadła o 0,3 punktu procentowego i jest bliska wspomnianego wyżej celu inflacyjnego wyznaczanego przez RPP ( 2,5% +/- 1punkt procentowy).

Jak podał GUS niższa inflacja we wrześniu to efekt spadku cen żywności i napojów bezalkoholowych, a w szczególności warzyw o 4,4 % w ujęciu miesiąca do miesiąca, a także spadku cen paliw o 1,9% także w ujęciu miesiąc do miesiąca.