Dr Jerzy Bukowski: Ważna decyzja przed Prezydentem RP

W poprzedniej kampanii prezydenckiej tandem Duda-Szydło sprawdził się znakomicie i dlatego logiczny wydaje się powrót do niego. Z drugiej strony pojawia się jednak opinia, że - cytując Heraklita - „nie można dwa razy wejść do tej samej rzeki” i potrzebny jest powiew nowości, a nie odtwarzanie czegoś, co niekoniecznie sprawdzi się z podobnym skutkiem drugi raz.