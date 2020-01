Dr Jerzy Bukowski: ,Kamienie Pamięci'' z 1920 roku

W tym roku uczestnicy mają skupić się na odszukaniu zapomnianych bądź w ogóle nieznanych lokalnych bohaterów wojny 1920 roku. IPN zaprasza do udziału w „Kamieniach Pamięci” młodzież szkolną, drużyny i zastępy harcerskie, koła naukowe, grupy rekonstrukcyjne, koła kombatantów oraz uczestników indywidualnych - pasjonatów historii.

Bardzo podoba mi się taki sposób zachęcania Polaków - zwłaszcza młodych - do przywracania w lokalnych społecznościach pamięci o przodkach, którzy oddali życie w obronie ojczyzny. O wielkich bohaterach mówi się sporo, mają już okazałe pomniki, patronują ulicom, placom, mostom, szkołom, itp. O tych lokalnych mało kto wie, a przecież bez nich nie byłoby wiekopomnego zwycięstwa Wojska Polskiego najpierw w bitwie warszawskiej, a później w kończącej pogrom bolszewików operacji niemeńskiej.

Patronat honorowy nad „Kamieniami Pamięci” przyjął minister edukacji narodowej, co ułatwi dotarcie z ich przesłaniem do dyrektorów szkół, nauczycieli historii, a przede wszystkim do uczniów, którzy z pewnością wykażą się dużą inwencją i będą potrafili wykorzystać nowoczesne środki (szczególnie elektroniczne) dla odtworzenia oraz oryginalnego przedstawienia losów bohaterów wojny 1920 roku.