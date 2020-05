Donald Trump chce wystąpienia USA z WHO

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump skierował pismo do przewodniczącego Światowej Organizacji Zdrowia Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa, w którym zagroził wstrzymaniem jej finansowania. Trump zapowiada też, że jeżeli wciągu 30 dni działanie Organizacji się nie poprawi, to USA rozważy swoje członkostwo w niej.

Stany Zjednoczone zawiesiły finansowanie WHO w połowie kwietnia tego roku. Powodem były twierdzenia, że WHO zatajała dane dotyczące pandemii koronawirusa i źle zareagowała na jej wybuch. Stany Zjednoczonej zarzucają WHO również zbyt silne powiązania z Pekinem.