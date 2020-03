Dlaczego Włochom pomagają Chiny, a nie UE?

Nina 13.3.20 11:11

Bo UE to jest niemiecka rzesza eurokołchoz, załozyli ją chrześcijanie, a zawładneli nią komuniści i socjaliści którzy mają zasady by się nachapać i wykorzystać innych.Chcieli zrobić jedno państwo globalne którym zarządzaliby tylko Niemcy, a inne państwa miały na nich pracować.Taki sam był plan Hitlera, Niemcy nigdy z niego nie zryzygnowali.Węgry i Polska pod rzadami PIS-u to dostrzegli i im w tym przeszkodzili,dlatego te dwa państwa atakuje UE i jej odnogi KE,TSUE. Z pod niewoli ZSRR Polska dostała się do niewoli UE.