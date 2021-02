Depresja może dotknąć każdego z nas. Premier: Nie bądźmy obojętni!

23 lutego obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją. To coraz częściej dotykająca nas choroba, na którą jesteśmy szczególnie podatni w czasie pandemii koronawirusa. Do problemu odniósł się na Twitterze premier Mateusz Morawiecki, który apeluje, abyśmy nie byli obojętni na osoby zmagające się z depresją.

Dziś Dzień Walki z Depresją, chorobą, która może dotknąć każdego. Depresja to nie powód do wstydu, ani do lekceważenia. Proszę, byśmy zwłaszcza dziś zwrócili się do bliskich nam osób zmagających się z tą chorobą z jednym prostym pytaniem: „jak mogę pomóc?”. Tylko tyle i aż tyle.