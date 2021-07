Dekomunizacja Powązek. MON podejmie jakieś działania?

W ub. środę ogromne emocje wywołały informacje o pochowaniu na Powązkach gen. Wacława Szklarskiego, bliskiego współpracownika gen. Jaruzelskiego i planisty stanu wojennego. Środowiska kombatantów od lat apelują do rządu, aby podjął działania w sprawie komunistycznych dygnitarzy chowanych na najbardziej prestiżowej nekropolii w Polsce. Przekonują, że zająć powinien się tym resort obrony, ale MON nie ma takich planów.

Walcząca o pamięć o Żołnierzach Niezłomnych Fundacja Łączka od lat apeluje o ograniczenie możliwości chowania działaczy komunistycznych na Powązkach. Na początku marca przygotowała petycję, w której domagała się przejęcia zarządu nad cmentarzem przez państwo i usunięcia z niego ważnych działaczy PRL. Pod petycją podpisało się kilka tysięcy osób, w tym historycy, dziennikarze i zasłużeni dla polskiej niepodległości.

- „Czekamy na odpowiedź. Nie wyobrażam sobie, żeby apel wielu zasłużonych Polaków został zignorowany”

- powiedział w rozmowie z „Faktem” prezes fundacji, Tadeusz Płużański.

Płużański przekonuje, że najsłuszniejszym rozwiązaniem byłoby, aby cmentarzem zarządzało Ministerstwo Obrony Narodowej. Inną propozycją jest oddanie zarządu Urzędowi ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Poparcie dla dekomunizacji cmentarza wyraził na początku marca premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreślił, że na Powązkach nie powinni spoczywać „ci, którzy przyczyniali się do zniewolenia naszego narodu, ci, którzy byli po stronie najgorszego, byli sami łajdakami, albo byli tymi, którzy się łajdakom wysługiwali”.

Problem wciąż jednak pozostaje nierozwiązany.

- „Bardzo często bieżąca polityka zwycięża nad sprawami historycznymi i spychane są one na margines. Jeżeli jednak głośno mówi się o polityce pamięci, to trzeba też coś robić w tym kierunku. Czekamy nie na słowa, ale zdecydowane działania. Bo jak nie teraz, to kiedy?”

- mówi „Faktowi” Tadeusz Płużański.

Dziennik zwrócił się w tej sprawie do Ministerstwa Obrony Narodowej. Niestety, resort przekazał, że nie przygotowuje żadnej ustawy ws. Powązek Wojskowych.

- „Obecnie w MON nie trwają prace związane z przejęciem przez resort zarządu nad Cmentarzem Powązki Wojskowe”

- podkreślono.

kak/fakt.pl