Dawid Wildstein: Praworządność PO. ,,Swoboda wypływu szamba''

Prawo i Sprawiedliwość ratuje sytuację na Wiśle tworząc most pontonowy, a media sympatyzujące z tzw. totalną opozycją atakują partię Kaczyńskiego, że jej działanie to "samowola budowlana". Do sprawy odniósł się w mediach społecznościowych Dawid Wildstein.

Wojsko zakończyło wczoraj budowę mostu pontonowego na Wiśle. Poprowadzony nim ma być teraz rurociąg, którym ścieki spływające do Wisły trafią do "Czajki".

"Wojsko Polskie zakończyło budowę mostu pontonowego, na którym zostanie ułożony rurociąg do oczyszczalni "Czajka" w Warszawie. Dziękuję żołnierzom, po raz kolejny udowodniliście, że zawsze można na Was liczyć!" – napisał na Twitterze minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Jak się okazuje, media głównego nurtu informowały, że "powstający most pontonowy na Wiśle po awarii rurociągu do oczyszczalni ścieków „Czajka” jest formalnie samowolą budowlaną."

- Totalna opozycja i jej media alarmują! "Most pontonowy to samowolka budowlana". Złego PiSu oczywiście. "Samowolka"? Bez której w Wiśle przez kolejne tygodnie pływałyby tony g#wna.. No to mamy definicję praworządności w wydaniu PO.. Swoboda wypływu szamba - napisał