Dane geolokalizacyjne pokazują, jak ograniczyliśmy wychodzenie z domu

Tak było chociażby w przypadku dwóch kontrolowanych osób. W pierwszym przypadku osoba wybrała się do sklepu po zakupy, a w drugim – pobiegać – informuje na stronie Komendy Stołecznej Policji jej rzecznik Sylwester Marczak. Dodaje, że działania policji w takich przypadkach są bezwzględne. Funkcjonariusze prowadzą czynności związane z art. 165 Kodeksu karnego – sprowadzenia niebezpieczeństwa powszechnego. Grozi za to do ośmiu lat pozbawienia wolności bądź grzywna do 5 tys. zł.



- Nie będziemy o tym rozmawiać - mieli usłyszeć niektórzy z pracowników Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którzy poprosili o możliwość pracy zdalnej.

Do redakcji Stołecznej zgłosili się pracownicy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którzy skarżą się, że mimo apelu premiera Mateusza Morawieckiego, muszą pracować w budynku przy Nowogrodzkiej. - Wiele osób zgłaszało potrzebę i chęć pracy z domu, ale spotkaliśmy się z odmową. Usłyszeliśmy, że nikt nie będzie z nami o tym rozmawiał - mówi jeden z nich.



Skarżą się także na "stare mydła w łazienkach, brak rękawiczek oraz środków odkażających" w budynku.



Małgorzata Czerepak z wydziału prasowego ministerstwa w lakonicznej odpowiedzi odrzuca zarzuty pracowników, którzy się do nas zgłosili. "Ministerstwo Rodziny zapewnia swoim pracownikom możliwość pracy zdalnej" - informuje w mailu.