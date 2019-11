Dane Eurostatu: W Polsce mało gwałtów, dramat na zachodzie

Ofiary w tym katolskim grajdołku nie zgłaszają gwałtów bo sie boją i wstydzą! nie raz biskupi mówili że gwałt to wina kobiety bo za krótką spódnicę miała i tym prowokowała także sama sobie winna... a co do skali różnych zboczeń i ich prawdziwości to jeszcze rok temu pedofilia księży w Polsce nie istniała...

Imię wymagane

If you enter anything in this field your comment will be treated as spam

Captcha