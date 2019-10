Czy Rosja szykuje się do agresywnej wojny?

Rosja zamierza zrezygnować z protokołu dodatkowego do konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotyczącego ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych – napisał na Facebooku Wołodymyr Arjew, deputowany Rady Najwyższej Ukrainy, były szef ukraińskiej delegacji do PACE.

Nota prezydenta Federacji Rosyjskiej wyjaśniająca cele projektu ustawy mówi, że powodem odmowy uznania kompetencji komisji jest „znaczne zwiększenie ryzyka w obecnej sytuacji międzynarodowej” oraz „ryzyko nadużycia uprawnień komisji w celach politycznych przez pozbawione skrupułów państwa”. Należy to podkreślić, że jeden z głównych artykułów konwencji zobowiązuje strony wojujące do oddzielenia ludności cywilnej od bezpośrednich uczestników działań wojennych.

Ta informacja po raz kolejny wskazuje, że Rosja szykuje się do niszczycielskiej i agresywnej wojny na dużą skalę. To także kolejny dowód na to, że Kreml przygotowuje się na celowe zbrodnie przeciwko ludzkości, w tym zbrodnie przeciwko ludności cywilnej – kobietom, dzieciom i osobom starszym. To bardzo niepokojąca informacja.