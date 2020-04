Czy Putin zlecił otrucie prezydenta stolicy Czech?

Prezydent stolicy Czech Zdeněk Hřib wcześniej podjął decyzję o zburzeniu pomnika Iwana Koniewa w Pradze. Po tym wydarzeniu i przybyciu do Czech grupy oficerów rosyjskiego wywiadu, prezydent stolicy Czech i szef jednej z dzielnic Pragi Ondřeje Koláře zostali objęci ochroną osobistą.

Jak informuje Respekt.cz, Rosjanin, który wjechał do Republiki Czeskiej z paszportem dyplomatycznym, miał w swoim bagażu silną truciznę rycynę, która powoduje śmierć człowieka w ciągu kilkudziesięciu godzin. W roku 1978, agent KGB zabił w Londynie bułgarskiego dysydenta Georgi Markowa przez wstrzelenie podskórne ok. 0,5 mg rycyny w platynowej kulce o średnicy 1,6 mm z mikroskopijnymi otworami, przez które rycyna przedostała się do organizmu Markowa.

Czeskie służby – jak informuje respekt.cz – miały wiedzieć o przybyciu Rosjanina z paszportem dyplomatycznym.