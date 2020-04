Czy polskie apteki znikną? Gra o miliardowe wpływy

Po 11, NIE BĄDŹ OBOJĘTNY 23.4.20 9:41



Nie tylko apteki.

Polacy w swej głupocie ciągle kupują w zagranicznych sieciach:

Markety budowlane - OBI, Castorama, Leroy ...

Sklepy spożywcze - Biedronka, Tesco ...

Elektronika - Media Markt, Saturn ...

Ubrania - H&M, Van Graaf ...

Samochody - you name it

itd,itp

Nawet w Internecie Allegro, Wish, eBay, Alli Expresssss



Dlaczego z aptekami ma być inaczej?