Czy ,,Gowinowcy'' zablokują wybory korespondencyjne?

Michał Jan 3.5.20 19:43

Jeżeli można organizować wybory tradycyjne na Targówku, to po jaką cholerę upierać się przy korespondencyjnych? Gowinowcy mają absolutną rację, co właśnie potwierdziła nieoceniona Pani Redaktor Marysia.

Jedyne tłumaczenie oślego uporu "Nauczyciela" i Jego Świty, to fakt, że przez te wygłupy zaprzepaścili możliwość zorganizowania tradycyjnych wyborów w wyznaczonym czasie, narobili kosztów (nawet dziś spot w TVPiS objaśniający jak będzie wyglądało to, co nie nastąpi) i mogą za to kiedyś beknąć.



Po takim zestawieniu, jak zrobiła Pani Redaktor, nawet jeszcze bardziej potrzebna jest rezygnacja z głosowania korespondencyjnego, bo zdejmie to podejrzenie o chęć sfałszowania.