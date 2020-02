Coraz bliższa współpraca gospodarcza Rosji i Niemiec

Przy okazji niedawnej konferencji bezpieczeństwa w Monachium i wizyty Siergieja Ławrowa w Niemczech doszło do spotkania szefa rosyjskiej dyplomacji z jego niemieckim odpowiednikiem. Ławrow i Heiko Maas uczestniczyli również w śniadaniu roboczym z udziałem przedstawicieli niemieckiego biznesu. To kolejne podkreślenie coraz bliższej współpracy gospodarczej Rosji i Niemiec. Najbardziej znanym jej przejawem jest budowa Nord Stream 2. Należy też jednak pamiętać o innych projektach niemiecko-rosyjskich w obszarze właśnie energetyki.

Umowę o fuzji niemieckiej spółki Wintershall z rosyjską spółką DEA podpisali we wrześniu 2018 roku szefowie koncernu BASF (Wintershall to jego spółka zależna) oraz rosyjski oligarcha Michaił Fridman, właściciel LetterOne (DEA to spółka zależ na tej firmy). Początkowo BASF dostał 67 proc. udziałów w Wintershall DEA, zaś LetterOne – 33 proc. W ciągu kilku najbliższych lat udziały niemieckie mają wzrosnąć do 72,7 proc. Wiosną 2019 roku Komisja Europejska zaakceptowała fuzję. Obecnie Wintershall DEA posiada 128 licencji w ośmiu krajach świata. DEA była spółką niemiecką – LetterOne zakupiła ją w 2015 roku (wśród rywali do zakupu był BASF). W październiku 2017 roku należąca już do Fridmana spółka przejęła norweską filię niemieckiego E.ON. Wintershall od dawna blisko współpracuje z innym rosyjskim podmiotem – ma udziały w projektach realizowanych wspólnie z Gazpromem. Największym jest eksploatacja gazowego złoża Urengoj (Gazprom 50%, Wintershall 50%). Wintershall jest też partnerem Gazpromu w budowie Nord Stream 2.