Co z wyborami? Ryszard Terlecki: Grodzki chce skrócić czas na zbieranie podpisów

Na dzisiejszej konferencji prasowej wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki był pytany o to, kiedy marszałek Sejmu ogłosi termin wyborów prezydenckich. Jak odpowiedział, zależy to od terminu uchwalenia ustawy o wyborach, nad którą pracuje obecnie Senat. Stwierdził, że wygląda to tak, jakby marszałek Senatu Tomasz Grodzki chciał opóźnić lub skrócić czas, jaki nowy kandydat KO Rafał Trzaskowski będzie miał na zebranie podpisów poparcia.