Co z powrotem starszych dzieci do szkół? Opinia ministra nie napawa optymizmem...

Wszystko wskazuje na to, że nie ma mowy o powrocie starszych dzieci do szkół w styczniu. Zdaniem ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, maksimum na jakie możemy liczyć w przyszłym miesiącu to powrót do stacjonarnego nauczania tylko w klasach 1-3.

W rozmowie na antenie radiowej „Jedynki” minister zaznaczył, że wszystko zależne jest od liczby nowych zakażeń, jednak szansę na powrót stacjonarnego nauczania w pełni już w styczniu ocenił jak „bardzo niewielką”.

Podkreślił, że obecnie w całej Europie sytuacja związana z pandemią jest ciężka i niektóre kraje podejmują decyzje o głębokim lockdownie w obawie przed trzecią falą koronawirusa. Dodał, że może ona pojawić się w związku ze zwiększoną mobilnością w okresie świąt.

dam/PAP,Fronda.pl