- Jeśli zostanę prezydentem, pierwsza dama w Pałacu prezydenckim będzie. Jedną z moich pierwszych prywatnych decyzji jako głowy państwa będzie to, że pojadę do schroniska, adoptuję kotkę, którą nazwę pierwsza dama

Podejście do urzędu prezydenta, jak i same wypowiedzi Roberta Biedronia wyglądają raczej na groteskę. On sam zamiast się zajmować poważnymi sprawami i polityką, wchodzi bez potrzeby a jakieś bezsensowne zabawy retoryczne. Może o to właśnie chodzi, kiedy nie ma się zbyt wiele do zaproponowania obywatelom?