Co z opinią komisji weneckiej? Minister Ziobro stawia sprawę jasno: Będzie traktowana jako ,,paraprywatna''

Nina 13.1.20 8:54

Polski rząd PIS powinien mocno dbac o prawa Polski i Polaków, po to Polacy was wybrali, nie cofać się na polityczne wskazówki UE,KE,KW bo te instytucje chcą by Polska była słaba i by do rządu dostała się targowica i zdrajcy Polski z totalnej opozycji.Po by Polacy byli tanią siłą roboczą dla starych państw unijnych, a Polskę można było okradać jak było do czasu gdy rządziła PO i PSL.