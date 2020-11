Co z obostrzeniami? Szef KPRM mówi o ,,małej stabilizacji''

Dobowa liczba zakażeń koronawirusem w Polsce póki co nie wzrasta. Nie przekroczyła także bariery 30 tysięcy. Dziś Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnych niemal 23 tysiącach infekcji. Czy oznacza to, że nie będzie kolejnych obostrzeń? Na to pytanie odpowiadał dziś szef KPRM Michał Dworczyk.

W rozmowie na antenie Polsat News polityk przyznał, że obecnie nie wie nic o prowadzeniu rozmó na temat zmian dotyczących obostrzeń, z którymi mamy do czynienia. Wskazał:

„Wydaje się, że w ostatnich kilku dniach następuje mała stabilizacja, jeżeli chodzi o dynamikę zachorowań”.

Szef KPRM pytany o to, czy jesteśmy bliżej czy też dalej od wprowadzenia całkowitego lockdownu odparł:

„Myślę, że jesteśmy podobnie daleko i podobnie blisko tego rodzaju decyzji”.

Dodał też jednak, że jest zbyt wcześnie aby mówić o formułowaniu twardych i zdecydowanych ocen sytuacji epidemicznej w Polsce. Podkreślił:

„Na razie staramy się, aby restrykcje i obostrzenia, które do tej pory wprowadziliśmy, były przestrzegane i uważnie monitorujemy sytuację, jak te przepisy wpływają na dynamikę zachorowań”.

dam/PAP,Polsat News