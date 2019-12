- Przebaczenie jest chyba jednym z najtrudniejszych momentów życia. Kiedy się mierzymy z tym, że nosimy w sobie rany, nosimy w sobie różne ciężary, nosimy w sobie żal do Boga, do drugiego człowieka do siebie samego. Spotykamy się z murem i nie jesteśmy w stanie go przebić - mówi o. Szymon Janowski OFMCap