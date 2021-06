Co Polacy sądzą na temat Polskiego Ładu? Wewnętrzne badania PiS

Gazecie "Wprost" udało się dotrzeć do rezultatów wewnętrznych badań zleconych przez rząd w odniesieniu do Polskiego Ładu. Rząd chciał dowiedzieć się, co Polacy sądzą o zaproponowanych w ramach Polskiego Ładu rozwiązaniach.

Według rezultatów badań aż 80 proc. Polaków popiera wprowadzenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł., a ponad 70 proc. - podwyższenie pierwszego progu podatkowego. Propozycje dotyczące gwarantowanego przez państwo wkładu własnego do mieszkania są oceniane pozytywnie przez 67,5 proc. Polaków.

Ponadto Wprost udało się ustalić, że już od przyszłego poniedziałku premier Mateusz Morawiecki wyruszy w trasę po kraju, w trakcie której promowane będą rozwiązania proponowane w Polskim Ładzie.

- Będziemy rozmawiać z Polakami o Polskim Ładzie w terenie do końca lipca, albo początku sierpnia. Wszystko zależy od tego, kiedy zostanie ogłoszona przerwa wakacyjna w Sejmie - Wprost cytuje słowa jednego z polityków rządu.

Polityk ten dodał, że rządzący planują w wakacje przegłosować wszystkie zmiany podatkowe wchodzące w skład Polskiego Ładu.

jkg/wprost