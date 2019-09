Co naprawdę powiedział prezydent na spotkaniu z Żydami w USA?

Słowa Israela Katza były „upokorzeniem” dla Polski, ponadto doprowadziły do „wzrostu liczby antysemickich ataków na Żydów w Polsce” - miał powiedzieć w trakcie spotkania z przedstawicielami amerykańskich środowisk żydowskich w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku prezydent Andrzej Duda – twierdzi „Jewish Insider”. Jak było naprawdę?

„Cytat jest nie tylko niedokładny. To po prostu nieprawda. Prezydent Andrzej Duda nigdy nie powiedział, że <<Izrael jest odpowiedzialny za ostatnie antysemickie ataki w Polsce>>. Wszyscy uczestnicy wspomnianego spotkania mogą to potwierdzić. <<Jewish Insider>> to wymyślił”.