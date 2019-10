Chorujesz na raka lub stwardnienie rozsiane? Zobacz, czy masz szansę na refundację

Kolejne dwa leki trafią do programu lekowego „Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego lub pierwotnie postępującej postaci stwardnienia rozsianego”. Ocrevus (okrelizumab) i Mavenclad (kladrybina) - w drugiej linii leczenia stwardnienia rozsianego. Refundacja leku Ocrevus dotyczy również pierwotnie postępującej postaci stwardnienia rozsianego.

Listopadowa lista to także zmiany w terapii chorób rzadkich. Do refundacji wszedł lek Entyvio (wedolizumab) w ramach programu lekowego „Leczenie choroby Leśniowskiego Crohna” jako kolejna opcja terapeutyczna. Program „Leczenie hipercholesterolemii rodzinnej” został wzbogacony o lek Repatha (ewolokumab) jako kolejny inhibitor PCSK9.

Chorzy na cukrzycę typu 2 będą mogli skorzystać z nowych opcji lekowych – grupy flozyn, tj. Forxiga (dapagliflozyna), Jardiance (empagliflozyna) oraz Invokana (kanagliflozyna). Wskazaniem do stosowania jest cukrzyca typu 2, u pacjentów przed włączeniem insuliny, leczonych co najmniej dwoma doustnymi lekami hipoglikemizującymi od co najmniej 6 miesięcy, z HbA1c ≥ 8 % oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako: 1) potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub 2) uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub 3) obecność 3 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: -wiek ≥ 55 lat dla mężczyzn, ≥60 lat dla kobiet, - dyslipidemia, - nadciśnienie tętnicze, - palenie tytoniu, - otyłość.