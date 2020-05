Cenzura na YouTube: Znika kontrowersyjne wideo epidemiologa

Wittkowski należy do krytyków kwarantanny w obliczu epidemii koronawirusa i twierdzi, że społeczeństwo powinno wyrobić w sobie „odporność stadną”. Jego zdaniem zamiast zamykać gospodarkę oraz kazać ludziom pozostać w domu, należałoby odizolować najsłabszych, np. trzymając ludzi starszych w domach opieki wraz z pracownikami, którym należałoby zapłacić za nadgodziny.

Wittkowski twierdzi też, że rządy nie powinny działać pod wpływem opinii epidemiologa Neila Fergusona z Imperial College, ale zamiast tego zorganizować „otwartą dyskusję, w której udział wzięliby m.in. ekonomiści, biolodzy i epidemiolodzy, by wysłuchać różnych opinii”. Miałoby to doprowadzić do wykazania wad w modelu Fergusona, który odpowiedzialny jest za obecną politykę rządów. Według samego Wittkowskiego YouTube ściągnęło jego wideo, w którym analizował ten temat, z powodu „naruszenia standardów społeczności”.