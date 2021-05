Cela plus! Zainwestowali prawie 10 milionów złotych. Wszystko stracili

Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji, działając wspólnie z kolegami z Poznania, na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie, zatrzymali 5 mężczyzn podejrzanych o doprowadzenie pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem na kwotę prawie 10 milionów złotych. Podejrzani w wieku od 33 do 66 lat usłyszeli w prokuraturze zarzuty popełnienia oszustwa i prowadzenia działalności maklerskiej bez wymaganego zezwolenia. Czterech zatrzymanych zostało objętych policyjnym dozorem. Wobec 63-latka sąd zastosował areszt tymczasowy na 3 miesiące. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Za oszustwo odpowie 5 mężczyzn zatrzymanych kilka dni temu na terenie województwa wielkopolskiego przez policjantów stołecznego Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą, których w trakcie działań wsparli funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Mężczyźni w wieku od 33 do 66 lat zostali zatrzymani na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie, a sprawa, nad którą pracowali śledczy, miała miejsce w latach 2009-2011. Wtedy okazało się, że mieszkańcy Poznania, Włoszkowic i Oborników proponowali poszkodowanym osobom inwestowanie pieniędzy, które to miały przynosić im duże zyski.

Jak ustalili podczas prowadzonego postępowania śledczy, mężczyźni, którzy od zainteresowanych pomnażaniem pieniędzy inwestorów pozyskali prawie 10 milionów złotych, doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poszkodowanych.

Zatrzymani zapewniali inwestorów, że inwestują ich pieniądze, które przynoszą zyski na rynku FOREX i zapewniali o cyklicznych wypłatach zysków z poczynionych inwestycji. W rzeczywistości pieniądze te pochodziły z wpłat innych inwestorów.

Śledczy ustalili także, że mężczyźni prowadzili działalność dotyczącą obrotu powierzonymi im pieniędzmi bez wymaganego zezwolenia Krajowego Nadzoru Finansowego i zarządzali portfelem, w którego składzie znalazła się większa liczba inwestorów, co doprowadziło do obciążenia ich ryzykiem kursowym na rynku FOREX poprzez wprowadzenie w błąd, co do prowadzenia inwestycji.

W trakcje działań policjanci zabezpieczyli mienie w postaci samochodów, nieruchomości, rachunków bankowych na łączną kwotę ponad 3 miliony złotych.

Czterej zatrzymanych, po usłyszeniu w prokuraturze okręgowej zarzutów, zostało objętych policyjnym dozorem. Wobec 63-latka sąd zastosował 3-miesięczny areszt tymczasowy. Za popełnione przestępstwo mężczyznom może grozić kara 10 lat pozbawienia wolności.



mp/policja.pl