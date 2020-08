Cela Plus: Polscy policjanci pomogli Niemcom w likwidacji fabryki lewych papierosów

Służba Celna Republiki Federalnej Niemiec, we współpracy z CBŚP, za pośrednictwem Europolu, zlikwidowała nielegalną fabrykę papierosów na terenie Nadrenii Północnej-Westfalii. Zatrzymano 12 osób i przejęto ok. 11 mln szt. papierosów, 6 ton tytoniu, specjalistyczne maszyny służące do produkcji i pakowania papierosów, a także suszenia tytoniu. Szacunkowa wartość przejętych wyrobów tytoniowych to 3,8 mln euro.

Funkcjonariusze Zarządu w Bydgoszczy Centralnego Biura Śledczego Policji ustalili, że na terenie Niemiec może działać nielegalna fabryka papierosów. Za pośrednictwem Europolu nawiązano współpracę z funkcjonariuszami Biura Kontroli Celnej w Essen Służby Celnej Republiki Federalnej Niemiec. Policjanci CBŚP przekazali niemieckim funkcjonariuszom informację dotyczącą lokalizacji fabryki, którą funkcjonariusze Służby Celnej Republiki Federalnej Niemiec zlikwidowali w Nadrenii Północnej-Westfalii.

W wyniku działań niemieccy funkcjonariusze zatrzymali 12 osób, w tym 6 Polaków oraz 6 obywateli Ukrainy. W trakcie przeszukania zabezpieczono 11 milionów szt. papierosów, 6 ton tytoniu, ogromne ilości komponentów niezbędnych do produkcji papierosów. Przejęto także specjalistyczną wysokowydajną maszynę służącą do produkcji papierosów, jak również 2 urządzenia pakujące papierosy, 2 maszyny do suszenia tytoniu, sprężarki i agregaty prądotwórcze. Funkcjonariusze zabezpieczyli także wózek widłowy, ciągnik siodłowy z naczepą oraz 2 samochody.

Strona niemiecka wyliczyła szacunkową wartość uszczupleń należnych podatków na kwotę ok. 2,4 mln euro. Natomiast czarnorynkowa wartość zabezpieczonych papierosów to ponad 3,8 mln euro. Z ustaleń śledczych wynika, że przejęte papierosy najprawdopodobniej miały zostać przemycone do Wielkiej Brytanii, gdzie miały trafić na czarny rynek.

Policja.pl