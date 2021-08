Cela plus! Jest akt oskarżenia wobec polsko-wietnamskiego narkogangu

Podkarpacki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie skierował do Sądu Okręgowego w Częstochowie akt oskarżenia przeciwko 5 osobom za uprawę konopi innych niż włókniste i wytwarzanie znacznych ilości marihuany oraz produkcję metafetaminy. Plantacje mieściły się w miejscowości Żelisławice w woj. śląskim natomiast metamfetmaina była produkowana w miejscowości Siewierz również w woj. śląskim. Oskarżeni to 2 obywateli polskich i 3 obywateli Wietnamu.

Zakres zarzutów

Prokurator Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie zarzucił cudzoziemcom udział w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowany z art. 258 par. 1 kk oraz uprawę konopi innych niż włókniste i wytwarzanie znacznej ilości marihuany oraz wytwarzanie znacznej ilości metamfetaminy kwalifikowane z art. 53 ust. 2 oraz 56 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Dwóch obywateli Polski (małżeństwo – Roksana N. i Mariusza N.) oskarżono o pomocnictwo do wytwarzania znacznej ilości metamfetaminy.

Oskarżonym grozi kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

Zlikwidowane plantacje i laboratoria

W toku śledztwa zlikwidowano nielegalne uprawy marihuany w tym w styczniu 2018 r. w miejscowości Żelisławice woj. śląskie, w maju 2018 r. w miejscowości Bienice woj. zachodniopomorskie oraz w miejscowości Gołdap woj. warmińsko-mazurskie, w styczniu 2019 r. w miejscowości Dąbroszyn woj. lubuskie. Ponadto w styczniu 2018 r. ujawniono opuszczone laboratorium w miejscowości Siewierz woj. śląskie, które służyło do produkcji metamfetaminy.

W miejscowości Żelisławice ujawniono 1391 sztuk krzewów konopi oraz prawie 37,5 kg wytworzonego suszu roślinnego (marihuany), w miejscowości Siewierz zabezpieczono pseudoefydrynę, co najmniej 20 litrów BMK (prekursora narkotykowego), 890 blistrów po tabletkach, z których można wytworzyć pseudoefedrynę oraz 1000 litrów różnego rodzaju odczynników chemicznych. W miejscowości Bienice ujawniono 2735 krzewów konopi oraz susz roślinny (marihuanę), ponadto zabezpieczono materiał roślinny (ziele konopi innych niż włókniste) w ilości ponad 13 kg. W miejscowości Gołdap ujawniono 1139 krzewów konopi, w tym ponad 10 kg kwiatostanu, ponad 22 kg suszu roślinnego oraz ponad 39 kg łodyg (ziele konopi innych niż włókniste). W miejscowości Dąbroszyn ujawniono i zatrzymano 313 sztuk roślin konopi innych niż włókniste, ponad 29 kg ziela konopi innych niż włókniste (marihuany).

24 osoby zostały już skazane

Wobec osób wchodzących w skład zorganizowanej grupy przestępczej prowadzącej plantacje marihuany w miejscowości Bienice, Gołdap, Żelisławice, Dąbroszyn zapadły już wyroki skazujące. Prawomocnym Wyrokiem Sądu Okręgowego w Częstochowie osądzono 4 osoby natomiast prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Szczecinie osądzono 6 osób. Ponadto w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim zapadły już wyroki skazujące wobec 14 osób.

