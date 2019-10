Cela plus: CBA w Gdańsku. Kilkadziesiąt milionów strat

Do tej sprawy agenci CBA zatrzymali kolejne trzy osoby. Tym razem agenci Biura zgromadzili materiał dowodowy świadczący o szeregu pozornych umów zawieranych pomiędzy trójmiejskimi spółkami oraz osobami związanymi z tymi firmami. Umowy te dotyczyły sprzedaży towarów w postaci sprzętu oraz usług informatycznych. Miało to na celu zawyżenie cen sprzętu przez spółkę działającą na terenie Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego będącego częścią Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o., a także uzyskanie przez tą spółkę większego dofinansowania ze środków UE. Wszystko wskazuje na to, że zatrzymani doprowadzili do wyłudzenia około 14 mln złotych. Dwaj zatrzymani brali również udział praniu pieniędzy pochodzących z wyłudzenia, o wartości ponad 610 tys. złotych.