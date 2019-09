Byli prezydenci w panice! ,,Trzynastego października nie czekają nas normalne wybory''.

Był już list byłych ambasadorów, którzy kłamliwie donosili na Polskę i ostrzegali Donalda Trumpa, że ma w planach przybyć do kraju, w którym "nie ma praworządności". Tym razem przyszedł czas na list byłych prezydentów do.. kandydatów do Senatu.

- Trzynastego października nie czekają nas normalne wybory, lecz takie, które zadecydują, czy Polska będzie demokratycznym państwem prawa, czy też będzie nadal staczała się w kierunku autorytarnej dyktatury. Demokratyczna większość w Senacie może okazać się kluczowa - czytamy w liście byłych prezydentów.

Pod listem podpisali się Lecha Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski i Bronisława Komorowskiego. Co zaskakujące - widnieje również podpis Krystyny Jandy, Mai Komorowskiej, Juliusza Machulskiego, Radosława Markowskiego, Adama Daniela Rotfelda, Wojciecha Sadurskiego, Łukasza Turskiego, Ludwiki Wujec, Henryki Wujec, Adama Zagajewskego.

List pt: "Wspólnie do Senatu", kierowany jest do "przedstawicieli demokratycznej opozycji kandydujących do Senatu spoza wspólnej listy trzech opozycyjnych ugrupowań".

"Znamy i rozumiemy motywy, którymi się kierujecie. Szanujemy Wasze prawo do przedstawienia wyborcom Waszych poglądów, pomysłów i osobistej gotowości ich realizacji w organach przedstawicielskich. I jednocześnie bardzo Was prosimy, byście w tych wyborach z tego prawa nie skorzystali" – piszą autorzy listu

Apelują, aby "całą swą energię, zaangażowanie i autorytet oddali w służbę wyższego celu, jakim jest zwycięstwo opozycji". Jak zaznaczają, Polacy w trudnych chwilach się jednoczą i ich zdaniem - tej jedności potrzebujemy dziś "jak nigdy do tej pory".

"I to jest powód, dla którego prosimy Was, byście wsparli tę opozycję w jej obecnym kształcie. Byście w tym roku potrafili wznieść się ponad Wasze słuszne zamierzenia, możliwe do zrealizowania dopiero w warunkach pełnej demokracji" – podkreślono.

bz/dorzeczy.pl/gazeta.pl